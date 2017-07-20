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12:38 (мск), источник: Интерфакс

Глава думского комитета назвал причины «мизерных пенсий россиян»

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) подтвердил выводы рейтинга о положении пенсионеров в России, и назвал ряд проблем пенсионной системы страны.

Источник: РИА "Новости"

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», — сказал Нилов «Интерфаксу».

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«Вчера голосами “Единой России” был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», — добавил Нилов.

По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.

Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге.
Ярослав Нилов
Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По его словам, до сих пор не решен вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. Также он указал, что в этом году индексация пенсии для неработающих пенсионеров осуществляется по уровню фактической инфляции.

Комментарии
5
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
Мизерные пенсии связанны с обесцениванием рубля.все вопросы к нашему правительству.они хотят поднять пенсионный возраст что бы старики вообще не увидели её.Чем у нас лучше по сравнению с Украиной будет?вот так вот.
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Анатолий Архипов
Это говорит о том, что о пенсии, так же как о здоровье, надо заботиться самостоятельно и смолоду, а не надеяться на государство.
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Александр Сергеевич
У них нет не чего святого и правда перестала глаза колоть!
Немного греет душу, что я всеже увижу большинство из них в некрологах, и надеюсь доживу до светлого будущего! Здоровье и молодость вот моё богатство!
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