Глава думского комитета назвал причины «мизерных пенсий россиян»

Источник: РИА "Новости"

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», — сказал Нилов «Интерфаксу».

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«Вчера голосами “Единой России” был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», — добавил Нилов.

По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.

Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге. Ярослав Нилов Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов