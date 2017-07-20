Глава думского комитета назвал причины «мизерных пенсий россиян»

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», — сказал Нилов «Интерфаксу».
«Вчера голосами “Единой России” был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», — добавил Нилов.
По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.
Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге.
Ярослав НиловПредседатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
По его словам, до сих пор не решен вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. Также он указал, что в этом году индексация пенсии для неработающих пенсионеров осуществляется по уровню фактической инфляции.
Немного греет душу, что я всеже увижу большинство из них в некрологах, и надеюсь доживу до светлого будущего! Здоровье и молодость вот моё богатство!