Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Теперь формы товарищества ограничиваются садоводческим и огородническим, а также вводится понятие «садовый дом».
Теперь формы товарищества ограничиваются садоводческим и огородническим, а также вводится понятие «садовый дом».
Государственная дума России в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регулирует ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства для собственных нужд.
Теперь количество
В законе прописываются права и обязанности всех членов товариществ, порядок их вступления и основания для прекращения членства. Также устанавливаются принципы расчета взносов, их цели и виды.
Согласно документу, на огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения, только временные «садовые дома», не являющиеся объектами недвижимости. А имущество общего пользования товарищества принадлежит членам объединения на праве долевой собственности пропорционально площади их участков, передает «Интерфакс».