Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
Что нового в лечении псориаза
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Как отдыхают российские знаменитости
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
РФ перехватили сверхзвуковую крылатую ракету – СМИ
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Госдума приняла закон о новых правилах для дачников

Теперь формы товарищества ограничиваются садоводческим и огородническим, а также вводится понятие «садовый дом».

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума России в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регулирует ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства для собственных нужд.

Читайте также
За недостроенное поведение

Теперь количество организационно-правовых форм товариществ по ведению такого хозяйства сокращается до двух: садоводческое некоммерческое и огородническое некоммерческое. Минимальное количество членов таких объединений — 7 человек.

В законе прописываются права и обязанности всех членов товариществ, порядок их вступления и основания для прекращения членства. Также устанавливаются принципы расчета взносов, их цели и виды.

Согласно документу, на огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения, только временные «садовые дома», не являющиеся объектами недвижимости. А имущество общего пользования товарищества принадлежит членам объединения на праве долевой собственности пропорционально площади их участков, передает «Интерфакс».

Комментарии
1
Лариса Сиротенко
Дождались, когда на участках СНТ понастроили хоромы и издали закон (Приказ по Чукотке за номером один). Теперь и сносить можно начинать...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдума рассмотрит «дачный закон» на этой неделе
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь