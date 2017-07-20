Госдума приняла закон о новых правилах для дачников

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума России в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регулирует ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства для собственных нужд.

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Теперь количество организационно-правовых форм товариществ по ведению такого хозяйства сокращается до двух: садоводческое некоммерческое и огородническое некоммерческое. Минимальное количество членов таких объединений — 7 человек.

В законе прописываются права и обязанности всех членов товариществ, порядок их вступления и основания для прекращения членства. Также устанавливаются принципы расчета взносов, их цели и виды.