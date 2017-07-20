Челябинские прокуроры «вернули» родителям Цыбко арестованное имущество
Продлевать арест нет оснований.
Продлевать арест нет оснований.
Прокуратура Челябинской области не стала ходатайствовать о продлении ареста, наложенного на недвижимость пожилых родителей бывшего сенатора от Южного Урала Константина Цыбко. Ведомство не нашло для этого оснований.
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«Самое интересное, что конфискации этого имущества требовал [Евгений] Саломатов, заместитель прокурора Челябинской области, еще в мае [2017 года]. А я тогда говорил, что Саломатов озвучивает не позицию ведомства — 14 лет заключения, полмиллиарда рублей штрафа, конфискация имущества родителей, — а свою собственную, потому что у меня с ним личный конфликт. Я добился наказания Саломатова из Генпрокуратуры — его выгонят скоро», — рассказал Цыбко.
2 квартиры и гараж в Москве были арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении бывшим сенатором нескольких взяток. По версии следствия, в 2011 году