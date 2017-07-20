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13:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинские прокуроры «вернули» родителям Цыбко арестованное имущество

Продлевать арест нет оснований.

Источник: УралИнформБюро

Прокуратура Челябинской области не стала ходатайствовать о продлении ареста, наложенного на недвижимость пожилых родителей бывшего сенатора от Южного Урала Константина Цыбко. Ведомство не нашло для этого оснований.

Сам экс-сенатор в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» заявил, что данная мера изначально была неправомерной. Арест, по его словам, был наложен по причине личных неприязненных отношений к нему со стороны высокопоставленных сотрудников силовых структур.

«Самое интересное, что конфискации этого имущества требовал [Евгений] Саломатов, заместитель прокурора Челябинской области, еще в мае [2017 года]. А я тогда говорил, что Саломатов озвучивает не позицию ведомства — 14 лет заключения, полмиллиарда рублей штрафа, конфискация имущества родителей, — а свою собственную, потому что у меня с ним личный конфликт. Я добился наказания Саломатова из Генпрокуратуры — его выгонят скоро», — рассказал Цыбко.

2 квартиры и гараж в Москве были арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении бывшим сенатором нескольких взяток. По версии следствия, в 2011 году сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов заплатил Цыбко не менее 1,5 миллиона рублей за помощь в получении поста главы администрации. При содействии Тарасова, считают сыщики, обвиняемому также перепали 10 миллионов от предпринимателя Олега Лакницкого (нынешнего гендиректора скандальной строительной компании «Гринфлайт») за помощь в развитии бизнеса. Последний, к слову, факт дачи взятки признал и уплатил за это штраф в 30 миллионов рублей.

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