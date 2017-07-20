Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате «один на один»
Президент Украины встретит белорусского лидера перед зданием Администрации президента, запланированы переговоры в расширенном формате, также в Киеве пройдет
Президент Украины встретит белорусского лидера перед зданием Администрации президента, запланированы переговоры в расширенном формате, также в Киеве пройдет
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину, сообщили Sputnik в
Там отметили, что программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате «один на один» и в расширенном составе. Ожидается, что лидеры Беларуси и Украины обсудят не только
Между тем, как сообщили в
Ожидается, что уже в 12:30 Порошенко и Лукашенко выступят с заявлениями для журналистов.
По данным белорусской стороны, в четверг в Киеве проходит
По предварительным расчетам, в рамках форума будут подписаны контракты на сумму около 50 миллионов долларов. Интерес представляют машиностроение, АПК, нефтехимия, энергетика и строительство.