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13:59 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате «один на один»

Президент Украины встретит белорусского лидера перед зданием Администрации президента, запланированы переговоры в расширенном формате, также в Киеве пройдет бизнес-форум.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

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Там отметили, что программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате «один на один» и в расширенном составе. Ожидается, что лидеры Беларуси и Украины обсудят не только торгово-экономическое и политическое сотрудничество, но и ход мирного процесса в Донбассе, в котором Беларусь выступает как донор стабильности в регионе и предоставляет площадку для переговоров.

Между тем, как сообщили в пресс-службе президента Украины, официальная церемония встречи белорусского президента запланирована на пятницу, 21 июля, в 11 часов на площади перед зданием Администрации президента Украины.

Ожидается, что уже в 12:30 Порошенко и Лукашенко выступят с заявлениями для журналистов.

По данным белорусской стороны, в четверг в Киеве проходит белорусско-украинский бизнес-форум, в котором принимают участие около 300 украинских и 100 белорусских компаний.

По предварительным расчетам, в рамках форума будут подписаны контракты на сумму около 50 миллионов долларов. Интерес представляют машиностроение, АПК, нефтехимия, энергетика и строительство.

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