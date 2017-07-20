Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате «один на один»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

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Там отметили, что программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате «один на один» и в расширенном составе. Ожидается, что лидеры Беларуси и Украины обсудят не только торгово-экономическое и политическое сотрудничество, но и ход мирного процесса в Донбассе, в котором Беларусь выступает как донор стабильности в регионе и предоставляет площадку для переговоров.

Между тем, как сообщили в пресс-службе президента Украины, официальная церемония встречи белорусского президента запланирована на пятницу, 21 июля, в 11 часов на площади перед зданием Администрации президента Украины.

Ожидается, что уже в 12:30 Порошенко и Лукашенко выступят с заявлениями для журналистов.

По данным белорусской стороны, в четверг в Киеве проходит белорусско-украинский бизнес-форум, в котором принимают участие около 300 украинских и 100 белорусских компаний.