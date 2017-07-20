Минюст подтвердил нарушения при выдвижении Ройзмана

В Минюсте считают, что решение бюро нарушает закон «О политических партиях» и устава «Яблока».

«ЦИК получил ответ от Минюста на свой запрос, в котором говорится, что бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии», — приводит РИА Новости заявление члена Центризбиркома Евгения Шевченко.