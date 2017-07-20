Закон о введении талонов на обеды принят в окончательном чтении
Закон о введении талонов на обеды принят в окончательном чтении. Поддержали его 54 депутата.
Закон о введении талонов на обеды принят в окончательном чтении. Поддержали его 54 депутата.
Предполагает закон, что работодатели будут по желанию выдавать сотрудникам талоны на обеды в кафе или столовых или на покупку продуктов в магазинах. И это будут дополнением к зарплате.
Стоимость талона будет рассчитываться исходя из размера минимальной продовольственной корзины. Сейчас это 45 леев в день.