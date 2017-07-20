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14:30 (мск), источник: Publika.md

Закон о введении талонов на обеды принят в окончательном чтении

Закон о введении талонов на обеды принят в окончательном чтении. Поддержали его 54 депутата.

Источник: Publika.md

Предполагает закон, что работодатели будут по желанию выдавать сотрудникам талоны на обеды в кафе или столовых или на покупку продуктов в магазинах. И это будут дополнением к зарплате.

Стоимость талона будет рассчитываться исходя из размера минимальной продовольственной корзины. Сейчас это 45 леев в день.

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