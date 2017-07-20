У екатеринбургского депутата нашли счет в иностранном банке

Источник: УралИнформБюро

Свердловская прокуратура нашла у депутата Екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина счет в иностранном банке. Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений.

«При этом Гаранин является зампредседателя комиссии по здравоохранению. А у нас в законодательстве говорится, что если депутат занимает какую-то должность в думе, он не может иметь счета в иностранных банках. Представление мы направили, сейчас ждем реакцию», — сказала «Уралинформбюро» официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.