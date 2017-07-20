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14:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У екатеринбургского депутата нашли счет в иностранном банке

Прокуратура требует устранить нарушение.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская прокуратура нашла у депутата Екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина счет в иностранном банке. Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений.

«При этом Гаранин является зампредседателя комиссии по здравоохранению. А у нас в законодательстве говорится, что если депутат занимает какую-то должность в думе, он не может иметь счета в иностранных банках. Представление мы направили, сейчас ждем реакцию», — сказала «Уралинформбюро» официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Следует отметить, что нарушения при заполнении декларации о доходах М. Гаранин допускает не впервые. В частности, весной 2016 года парламентарий сдал отчетность позже установленного срока. Закон данную ситуацию четко не регламентирует: безусловным основанием для лишения мандата является лишь полный отказ от предоставления декларации. В мэрии уральской столицы подвели под опоздание исключительную меру.

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