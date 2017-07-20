У екатеринбургского депутата нашли счет в иностранном банке
Прокуратура требует устранить нарушение.
Прокуратура требует устранить нарушение.
Свердловская прокуратура нашла у депутата Екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина счет в иностранном банке. Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений.
«При этом Гаранин является зампредседателя комиссии по здравоохранению. А у нас в законодательстве говорится, что если депутат занимает
Следует отметить, что нарушения при заполнении декларации о доходах М. Гаранин допускает не впервые. В частности, весной 2016 года парламентарий сдал отчетность позже установленного срока. Закон данную ситуацию четко не регламентирует: безусловным основанием для лишения мандата является лишь полный отказ от предоставления декларации. В мэрии уральской столицы подвели под опоздание исключительную меру.