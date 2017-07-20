Горст нашла причину плохих дорог в омском метро
Председатель горсовета Галина Горст подвела итоги работы пятого созыва, указав на успехи и неудачи минувших пяти лет. В частности, обострилась и начала решаться дорожная проблема в городе.
Председатель горсовета Галина Горст подвела итоги работы пятого созыва, указав на успехи и неудачи минувших пяти лет. В частности, обострилась и начала решаться дорожная проблема в городе.
«Если смотреть масштабно, то на сегодня Омск скован в своем развитии. И, может быть, потому мы с такими дорогами и остались. У нас до конца не решена проблема строительства метро — а под это всё планировалось — и Генплан, и ПЗЗ.
Тем не менее последние два года в городе активно идет ремонт дорог — за прошлый год было отремонтировано 57 улиц, в этом восстановят дорожное полотно еще на порядка 40 магистралях.
«Все-таки сдвиг произошел кардинальный по ремонту дорог. У нас такая психология: что болит, о том мы и говорим. Сегодня это уже не критично, но в марте 2016 года мы проводили внеочередные комитеты, рабочие группы, заседания городского совета на тему, что делать с дорогами», — подчеркнула председатель ОГС.
Кроме того, планируется, что в Омск будет ежегодно поступать по миллиарду рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».