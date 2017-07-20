Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Как использовать для хранения место вокруг окна
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:35 (мск), источник: СуперОмск

Горст нашла причину плохих дорог в омском метро

Председатель горсовета Галина Горст подвела итоги работы пятого созыва, указав на успехи и неудачи минувших пяти лет. В частности, обострилась и начала решаться дорожная проблема в городе.

«Если смотреть масштабно, то на сегодня Омск скован в своем развитии. И, может быть, потому мы с такими дорогами и остались. У нас до конца не решена проблема строительства метро — а под это всё планировалось — и Генплан, и ПЗЗ. Где-то бы прошли дороги, и мы бы уже не мучились в пробках. Но в ожидании метро дороги прошли совершенно по-другому. Поэтому решение вопроса, нужно ли метро Омску и что делать с теми объектами, которые уже построены, — очень важная проблема», — обозначила Горст.

Тем не менее последние два года в городе активно идет ремонт дорог — за прошлый год было отремонтировано 57 улиц, в этом восстановят дорожное полотно еще на порядка 40 магистралях.

«Все-таки сдвиг произошел кардинальный по ремонту дорог. У нас такая психология: что болит, о том мы и говорим. Сегодня это уже не критично, но в марте 2016 года мы проводили внеочередные комитеты, рабочие группы, заседания городского совета на тему, что делать с дорогами», — подчеркнула председатель ОГС.

Кроме того, планируется, что в Омск будет ежегодно поступать по миллиарду рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь