Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Российских дачников ждут нововведения
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:19 (мск), источник: Sputnik.md

Лучинскому продлили домашний арест

Бывший молдавский депутат остается под домашним арестом — такое решение принял кишиневский суд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы на заседании в четверг продлил домашний арест бывшего депутата от Либерально-Демократической партии Кирилла Лучинского.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении для Кирилла Лучинского домашнего ареста на 30 дней», — зачитал решение судья Андрей Некулча, подчеркнув, что указанный срок истечет 23 августа.

Читайте также
Кирилл Лучинский задержан по «делу БЕМ»

Адвокат Лучинского сообщила, что ее клиент отсутствовал на заседании, так как сейчас находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012—2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Переход к смешанной системе выборов становится все более реальным
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь