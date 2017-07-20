Лучинскому продлили домашний арест
Бывший молдавский депутат остается под домашним арестом — такое решение принял кишиневский суд.
Бывший молдавский депутат остается под домашним арестом — такое решение принял кишиневский суд.
КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы на заседании в четверг продлил домашний арест бывшего депутата от
«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении для Кирилла Лучинского домашнего ареста на 30 дней», — зачитал решение судья Андрей Некулча, подчеркнув, что указанный срок истечет 23 августа.
Адвокат Лучинского сообщила, что ее клиент отсутствовал на заседании, так как сейчас находится в больнице
Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012—2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.