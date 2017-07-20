Первый кандидат в губернаторы Свердловской области представил в избирком подписи депутатов

И. Торощин представил листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также ряд других необходимых для регистрации документов.

Избирком в течение десяти дней проверит документы, после чего примет решение о регистрации И. Торощина либо об отказе в регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

Листы поддержки кандидата вместе с другими документами облизбирком принимает до 26 июля включительно.

Ранее областная избирательная комиссия не сообщала, чтобы кто-либо из кандидатов сдал подписи муниципальных депутатов.

Как сообщалось, согласно действующему законодательству, для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, нужно быть выдвинутым политической партией и пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть получить подписи от 7,9% депутатов не менее ¾ муниципальных образований (126 человек).