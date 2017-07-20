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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Первый кандидат в губернаторы Свердловской области представил в избирком подписи депутатов

Екатеринбург. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Избирательная комиссия Свердловской области приняла в четверг документы от кандидата от ЛДПР на должность губернатора Свердловской области Игоря Торощина, сообщает пресс-служба облизбиркома.

И. Торощин представил листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также ряд других необходимых для регистрации документов.

Избирком в течение десяти дней проверит документы, после чего примет решение о регистрации И. Торощина либо об отказе в регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

Листы поддержки кандидата вместе с другими документами облизбирком принимает до 26 июля включительно.

Ранее областная избирательная комиссия не сообщала, чтобы кто-либо из кандидатов сдал подписи муниципальных депутатов.

Как сообщалось, согласно действующему законодательству, для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, нужно быть выдвинутым политической партией и пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть получить подписи от 7,9% депутатов не менее ¾ муниципальных образований (126 человек).

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от десяти претендентов, один из них, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, во вторник заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах.

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