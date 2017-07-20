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14:33 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ наградил лучших шахматистов Молдовы

По случаю Всемирного дня шахмат президент республики Игорь Додон подписал указ о присвоении высших государственных наград лучшим шахматистам Республики Молдова.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, за особые заслуги в развитии и популяризации шахмат, за значительный вклад в подготовку выдающихся спортсменов, а также за плодотворную методико-дидактическую и организационную деятельность, Ордена Республики (Ordinul Republicii) удостоился господин Ион СОЛОНАР маэстро по шахматам, заслуженный тренер, почетный председатель Федерации Шахмат Республики Молдова.

Почетный Орден (Ordinul de Onoare) был присвоен господину Виктору Бологану международному шахматному гроссмейстеру, автору ряда учебников и специализированных книг, тренеру олимпийской сборной Катара, почетному члену Олимпийского национального комитете Катара.

Ордена Трудовой Славы (Gloria Muncii) удостоились:
— госпожа Светлана ХАРИТОНОВА международный судья, тренер кишиневского муниципального клуба шахмат и шашек,
— господин Борис НЕВЕДНИЧИЙ гроссмейстер по шахматам, многократный чемпион республики.

Медаль За гражданские заслуги (Meritul Civic) была присвоена:
— господину Юрию ГОЛОТИНУ тренеру Клуба шахмат и шашек Salut, председателю Федерации шахмат Рыбницкого района,
— господину Виктору ПАНУШУ мастеру международного класса по шахматам, тренеру Кишиневской муниципальной специализированной спортивной школы шахмат и шашек № 7.

В то же время, Почетной грамоты были удостоены молодые шахматисты:
— Владимир Хамицевич, 26 лет, гроссмейстер, г. Бендеры;
— Андрей Маковей, 17 лет, мастер спорта, чемпион мира среди школьников, г. Кишинев;
— Илие Мартынович, 13 лет, мастер спорта, чемпион Европы среди школьников, г. Рыбница.

Я намерен и впредь награждать профессионалов, преданных своему делу и сумевших достигнуть достойных результатов в различных областях деятельности. В качестве президента Федерации шахмат Республики Молдова буду способствовать усиленному продвижению этой древней интеллектуальной игры, при помощи которой получили свое воспитание целые поколения. Предстоит реализация целого ряда программ по развитию шахмат и поддержке молодых шахматистов, — отметил Додон.

Президент Республики Молдова пожелал успехов и новых достижений всем шахматистам.

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