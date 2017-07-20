Президент РМ наградил лучших шахматистов Молдовы
По случаю Всемирного дня шахмат президент республики Игорь Додон подписал указ о присвоении высших государственных наград лучшим шахматистам Республики Молдова.
По случаю Всемирного дня шахмат президент республики Игорь Додон подписал указ о присвоении высших государственных наград лучшим шахматистам Республики Молдова.
Таким образом, за особые заслуги в развитии и популяризации шахмат, за значительный вклад в подготовку выдающихся спортсменов, а также за плодотворную
Почетный Орден (Ordinul de Onoare) был присвоен господину Виктору Бологану международному шахматному гроссмейстеру, автору ряда учебников и специализированных книг, тренеру олимпийской сборной Катара, почетному члену Олимпийского национального комитете Катара.
Ордена Трудовой Славы (Gloria Muncii) удостоились:
— госпожа Светлана ХАРИТОНОВА международный судья, тренер кишиневского муниципального клуба шахмат и шашек,
— господин Борис НЕВЕДНИЧИЙ гроссмейстер по шахматам, многократный чемпион республики.
Медаль За гражданские заслуги (Meritul Civic) была присвоена:
— господину Юрию ГОЛОТИНУ тренеру Клуба шахмат и шашек Salut, председателю Федерации шахмат Рыбницкого района,
— господину Виктору ПАНУШУ мастеру международного класса по шахматам, тренеру Кишиневской муниципальной специализированной спортивной школы шахмат и шашек № 7.
В то же время, Почетной грамоты были удостоены молодые шахматисты:
— Владимир Хамицевич, 26 лет, гроссмейстер, г. Бендеры;
— Андрей Маковей, 17 лет, мастер спорта, чемпион мира среди школьников, г. Кишинев;
— Илие Мартынович, 13 лет, мастер спорта, чемпион Европы среди школьников, г. Рыбница.
Я намерен и впредь награждать профессионалов, преданных своему делу и сумевших достигнуть достойных результатов в различных областях деятельности. В качестве президента Федерации шахмат Республики Молдова буду способствовать усиленному продвижению этой древней интеллектуальной игры, при помощи которой получили свое воспитание целые поколения. Предстоит реализация целого ряда программ по развитию шахмат и поддержке молодых шахматистов, — отметил Додон.
Президент Республики Молдова пожелал успехов и новых достижений всем шахматистам.