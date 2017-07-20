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14:51 (мск), источник: Интерфакс

Спецпредставитель президента Крутских счел Россию кибердержавой

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских назвал Россию кибердержавой и выразил надежду на замещение иностранного оборудования на отечественное через год-полтора.

Источник: РИА "Новости"
То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия показывает, что мы-боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области.
Андрей Крутских
Спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности

«Жалко, что не все оборудование производим сами, но, как вы слышали нашего президента, мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов, и думаем, что в ближайший год-полтора сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых немало уже и сейчас», — добавил он.

«Нельзя только на иностранном оборудовании быть кибердержавой, это не та отрасль», — заключил спецпредставитель президента.

Комментарии
5
андрей ждобин
Бла, бла, бла..............
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Георгий Марфин
Да ладно?! Перед пресловутыми "русскими хакерами" весь мир трепещит!
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Александр Ольшанов
алаверды, где заводы по производству комплектующих? в Молдавии, на Украине, только в Воронеже и пару тройку в других городах России, основные поставки идут через третьи страны, за дорого.
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