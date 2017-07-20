На Среднем Урале хотят ввести «сухой закон»

В Заксобрании 19 июля 2017 года прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждались возможные поправки в областной закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области».

Поводом для возобновления интереса к дополнительным ограничениям послужили обращения правоохранителей и свердловчан в ЗакСо. Глава регионального ГУ МВД России Михаил Бородин, отмечающий динамику «пьяных» преступлений, предлагает взять на вооружение законодательную инициативу Иркутской области. Там сократили время продажи алкоголя до 12 часов — с 9 утра до 9 вечера. Между тем в Свердловской области спиртное можно купить с 8.00 до 23.00.

Как рассказала «Уралинформбюро» уполномоченный по правам предпринимателей по Свердловской области Елена Артюх, в озвученных предложениях не было рационального зерна. «Предлагаются видимые поверхностные решения. Нет ни анализа ситуации, ни реальных расчетов того, как эти ограничения могут повлиять на ситуацию — объем налогов, количество рабочих мест и так далее. Мы не знаем, насколько ограничения в Иркутской области повлияли на уровень алкоголизации населения. Нет таких цифр».

Елена Артюх напоминает, что государственная политика в сфере ограничения алкоголя говорит о необходимости снижения объема потребления алкоголя на душу населения. А свердловским властям предлагают ужесточать правила розничной торговли. «На мой взгляд, совершенно не очевидно, что это приведет к снижению объема потребления. Может, просто в нелегальную сферу перейдет? Нельзя так просто рубить. Это преждевременно».