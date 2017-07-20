Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Савченко высказалась о создании Малороссии
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
СМИ: 63-летний Борис Моисеев рассказал, почему у него нет детей
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Природные пожары в Калифорнии
14:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале хотят ввести «сухой закон»

Власти Среднего Урала рассматривают возможность ужесточения правил торговли алкоголем в регионе, передает «Уралинформбюро».

В Заксобрании 19 июля 2017 года прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждались возможные поправки в областной закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области».

Поводом для возобновления интереса к дополнительным ограничениям послужили обращения правоохранителей и свердловчан в ЗакСо. Глава регионального ГУ МВД России Михаил Бородин, отмечающий динамику «пьяных» преступлений, предлагает взять на вооружение законодательную инициативу Иркутской области. Там сократили время продажи алкоголя до 12 часов — с 9 утра до 9 вечера. Между тем в Свердловской области спиртное можно купить с 8.00 до 23.00.

Как рассказала «Уралинформбюро» уполномоченный по правам предпринимателей по Свердловской области Елена Артюх, в озвученных предложениях не было рационального зерна. «Предлагаются видимые поверхностные решения. Нет ни анализа ситуации, ни реальных расчетов того, как эти ограничения могут повлиять на ситуацию — объем налогов, количество рабочих мест и так далее. Мы не знаем, насколько ограничения в Иркутской области повлияли на уровень алкоголизации населения. Нет таких цифр».

Елена Артюх напоминает, что государственная политика в сфере ограничения алкоголя говорит о необходимости снижения объема потребления алкоголя на душу населения. А свердловским властям предлагают ужесточать правила розничной торговли. «На мой взгляд, совершенно не очевидно, что это приведет к снижению объема потребления. Может, просто в нелегальную сферу перейдет? Нельзя так просто рубить. Это преждевременно».

С позицией Елены Артюх согласились члены профильного комитета ЗакСо. Народные избранники не стали принимать резких решений, договорившись о продолжении анализа ситуации в регионе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свердловчане до смерти избили приятеля из-за плеера
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
В Берлине эвакуировали один из терминалов аэропорта
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь