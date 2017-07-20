Президент промульгировал закон о смешанной системе выборов в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в четверг днем промульгировал утвержденный парламентом законопроект о переходе к смешанной избирательной системе. Об этом президент написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Республики Молдова. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее», — написал глава государства.

Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция. В четверг 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов, проголосовали за этот проект закона в окончательном чтении.

Таким образом, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в «Официальном мониторе» до выборов в высший законодательный орган республики. Как пояснили представители фракции социалистов, часть мандатов в парламенте получат жители левобережья Днестра.

Согласно утвержденному проекту, избирательный порог для партий или социально-политической организации будет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%. До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9%, а из трех и более — 11%. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2%.