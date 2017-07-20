ЛДПМ: Сегодня Молдова была отброшена назад

Источник: Noi.md

Согласно представителям Либерально-демократической партии, для Молдовы это решение означает регресс демократии.

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«Сегодня была разрушена последняя надежда на строительство демократического государства, основанного на законе. Голосами 74 депутатов Молдова была отброшена назад, будет вынуждена и впредь терпеть тех, кто хотят удержаться у власти любой ценой. Разве можно изменить избирательную систему страны всего за три минуты, без обсуждения доклада и рассмотрения поправок», — возмутился лидер фракции ЛДПМ Тудор Делиу.

Либерал-демократы возмущены и тем, что центр сегодня наводнен представителями правоохранительных органов без всякой на то причины. Кроме того, по их мнению, местные избранники из разных регионов страны были заставлены выйти на манифестацию в поддержку смешанного голосования.

«Я спросил спикера: от кого мы скрываемся? Почему были привлечены полицейские из всех районов? Защищать избранников народа от народа? Он не ответил на этот вопрос, но зато пел дифирамбы перспективам смешанной системы», — добавил Делиу.

Депутаты ЛДПМ уверены, что этот проект не принесет ничего хорошего гражданам.