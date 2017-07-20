ЛДПМ: Сегодня Молдова была отброшена назад
Депутаты ЛДПМ возмущены тем, что проект о смешанной избирательной системе был принят сегодня в окончательном чтении без обсуждения, всего за несколько минут, отмечает Noi.md.
Депутаты ЛДПМ возмущены тем, что проект о смешанной избирательной системе был принят сегодня в окончательном чтении без обсуждения, всего за несколько минут, отмечает Noi.md.
Согласно представителям
«Сегодня была разрушена последняя надежда на строительство демократического государства, основанного на законе. Голосами 74 депутатов Молдова была отброшена назад, будет вынуждена и впредь терпеть тех, кто хотят удержаться у власти любой ценой. Разве можно изменить избирательную систему страны всего за три минуты, без обсуждения доклада и рассмотрения поправок», — возмутился лидер фракции ЛДПМ Тудор Делиу.
«Я спросил спикера: от кого мы скрываемся? Почему были привлечены полицейские из всех районов? Защищать избранников народа от народа? Он не ответил на этот вопрос, но зато пел дифирамбы перспективам смешанной системы», — добавил Делиу.
Депутаты ЛДПМ уверены, что этот проект не принесет ничего хорошего гражданам.
«Это не то, что нужно людям, они ждут изменения качества жизни, хотят уважения их прав и свобод. Этот проект за полгода еще больше разделил молдавское общество», — отметил депутат Вадим Пистринчук.