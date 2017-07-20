ПКРМ начинает консультации с партиями Усатого, Нэстасе и Санду

«Мы оставляем за собой право консультироваться со всеми оппозиционными партиями, участвующими в акции протеста. Если они все-таки попытаются провести выборы и европейцы их не остановят, мы должны определиться, будем участвовать в этих выборах или нет», — сказал Воронин.

«Та же Венецианская комиссия указала, что в ситуации, в которой находится Молдова, изменение законодательства, касающегося парламентских выборов, недопустимо. Политический комитет ЕС указал то же самое. Те, кто поддерживают этот проект, хотят спастись, потому что все опросы показывают, что ни при каких обстоятельствах они не пройдут в будущий парламент. Для нас неожиданно, что совместный проект был представлен ПСРМ. На самом деле этот проект принадлежит социалистам, но они делают это не самостоятельно. Они выполняют указания и приказы демократов. Мы категорически не согласны с такой политикой, с такими изменениями. Не было консультаций с обществом, не проведены консультации с международными учреждениями. Против мнения народа, против мнения большинства парламентских и непарламентских партий. Мы в знак протеста не участвуем в этом предательстве», — заявил лидер коммунистов.