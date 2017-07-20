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15:28 (мск), источник: Noi.md

ПКРМ начинает консультации с партиями Усатого, Нэстасе и Санду

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин утверждает, что его формирование начинает консультации со всеми партиями, которые организовали сегодня акции протеста перед парламентом против голосования за смешанную избирательную систему.

Источник: Noi.md

С таким заявлением лидер ПКРМ выступил после того, как фракция коммунистов покинула заседание законодательного органа, где предстояло голосование в окончательном чтении проекта о внесении изменений в избирательную систему.

«Мы оставляем за собой право консультироваться со всеми оппозиционными партиями, участвующими в акции протеста. Если они все-таки попытаются провести выборы и европейцы их не остановят, мы должны определиться, будем участвовать в этих выборах или нет», — сказал Воронин.

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В то же время Воронин подверг критике голосование по проекту о смешанной избирательной системе в окончательном чтении. По его мнению, сторонники проекта не учли ни одну из рекомендаций европейских структур и проект не был подвергнут публичной дискуссии.

«Та же Венецианская комиссия указала, что в ситуации, в которой находится Молдова, изменение законодательства, касающегося парламентских выборов, недопустимо. Политический комитет ЕС указал то же самое. Те, кто поддерживают этот проект, хотят спастись, потому что все опросы показывают, что ни при каких обстоятельствах они не пройдут в будущий парламент. Для нас неожиданно, что совместный проект был представлен ПСРМ. На самом деле этот проект принадлежит социалистам, но они делают это не самостоятельно. Они выполняют указания и приказы демократов. Мы категорически не согласны с такой политикой, с такими изменениями. Не было консультаций с обществом, не проведены консультации с международными учреждениями. Против мнения народа, против мнения большинства парламентских и непарламентских партий. Мы в знак протеста не участвуем в этом предательстве», — заявил лидер коммунистов.

Сегодня парламент проголосовал в окончательном чтении проект закона о внедрении смешанной системы голосования в Молдове.

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