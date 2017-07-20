Президент РФ назначил Анатолия Бондара на второй срок на посту председателя Нижегородского облсуда

Источник: Нижегородский областной суд

По его словам, глава государства подписал документ 20 июля. Срок действия полномочий председателя облсуда составляет шесть лет.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Анатолия Бондара на второй срок полномочий в мае текущего года. Об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда ВККС объявила в феврале 2017 года.

Напомним также, что Анатолий Бондар был назначен председателем областного суда в октябре 2011 года.

СПРАВКА

Анатолий Владимирович Бондар родился 17 ноября 1960 года в Житомирской области Украинской ССР. В 1978—1980 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1986 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. В том же году был избран народным судьей Кущевского районного народного суда Краснодарского края. В 1989—1990 годах работал инструктором организационного отдела Кущевского РК КПСС Краснодарского края.