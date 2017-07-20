Рогозин о визите в Молдову: «Не понял, кто мне там чего запретил»
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Российский
КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik.
«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter, реагируя на публикации СМИ о том, что Кишинев запретил российской делегации прибыть в страну на военных самолетах.
Письмо с извинениями и заверениями
Ранее в Сети появилось официальное письмо главы министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Андрея Галбура, адресованное послу России в Молдове. В послании отмечено, что «молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролёт через воздушное пространство Республики Молдова и посадку указанных самолётов ВВС России в аэропортах Кишинёва и Тирасполя».
«В этом же контексте, выражая сожаление по поводу отсутствия согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и начала миротворческой операции на Днестре, молдавские власти считают нецелесообразным проведение таких мероприятий в одностороннем порядке», — отмечено в письме.
Додон напомнил про адмиралов США
Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что ждет Рогозина в Кишиневе на следующей неделе.
Додон сказал, что ему неизвестны специфические технические характеристики аэропорта в Тирасполе, однако аэропорт Кишинева может принять любые самолеты.
«У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятком адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдовы вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время», — сказал Додон.
Он выразил уверенность в том, что письмо МИДЕИ не помешает дальнейшему развитию стратегического партнерства между Молдовой и Россией.
«Уверен, что это не помешает плану мероприятий, которые мы подготовили в связи с 25-летием миротворческой операции на Днестре. Жду Дмитрия Олеговича Рогозина в Кишиневе. Надеюсь на встречу в конце следующей недели», — заключил Додон.