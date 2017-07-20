Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европейский безвиз: Украинцы массово едут в ЕС собирать малину
Что нового в лечении псориаза
«Северсталь» получила контроль над рудником сына Черномырдина
Генпрокуратура вмешалась в программу расселения ветхого жилья
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
СМИ: 63-летний Борис Моисеев рассказал, почему у него нет детей
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Природные пожары в Калифорнии
15:53 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин о визите в Молдову: «Не понял, кто мне там чего запретил»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что не понял, кто ему запретил прилететь в Молдову, и все равно намерен совершить визит в нашу страну.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что обязательно прилетит в Молдову, имея в виду планы по встрече с президентом РМ Игорем Додоном и свое участие в праздновании в Тирасполе 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter, реагируя на публикации СМИ о том, что Кишинев запретил российской делегации прибыть в страну на военных самолетах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Письмо с извинениями и заверениями

Ранее в Сети появилось официальное письмо главы министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Андрея Галбура, адресованное послу России в Молдове. В послании отмечено, что «молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролёт через воздушное пространство Республики Молдова и посадку указанных самолётов ВВС России в аэропортах Кишинёва и Тирасполя».

«В этом же контексте, выражая сожаление по поводу отсутствия согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и начала миротворческой операции на Днестре, молдавские власти считают нецелесообразным проведение таких мероприятий в одностороннем порядке», — отмечено в письме.

Додон напомнил про адмиралов США

Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что ждет Рогозина в Кишиневе на следующей неделе.

Додон сказал, что ему неизвестны специфические технические характеристики аэропорта в Тирасполе, однако аэропорт Кишинева может принять любые самолеты.

«У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятком адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдовы вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время», — сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что письмо МИДЕИ не помешает дальнейшему развитию стратегического партнерства между Молдовой и Россией.

«Уверен, что это не помешает плану мероприятий, которые мы подготовили в связи с 25-летием миротворческой операции на Днестре. Жду Дмитрия Олеговича Рогозина в Кишиневе. Надеюсь на встречу в конце следующей недели», — заключил Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Переход к смешанной системе выборов становится все более реальным
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
В Берлине эвакуировали один из терминалов аэропорта
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь