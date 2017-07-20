Рогозин о визите в Молдову: «Не понял, кто мне там чего запретил»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что обязательно прилетит в Молдову, имея в виду планы по встрече с президентом РМ Игорем Додоном и свое участие в праздновании в Тирасполе 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter, реагируя на публикации СМИ о том, что Кишинев запретил российской делегации прибыть в страну на военных самолетах.

Письмо с извинениями и заверениями

Ранее в Сети появилось официальное письмо главы министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Андрея Галбура, адресованное послу России в Молдове. В послании отмечено, что «молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролёт через воздушное пространство Республики Молдова и посадку указанных самолётов ВВС России в аэропортах Кишинёва и Тирасполя».

«В этом же контексте, выражая сожаление по поводу отсутствия согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и начала миротворческой операции на Днестре, молдавские власти считают нецелесообразным проведение таких мероприятий в одностороннем порядке», — отмечено в письме.

Додон напомнил про адмиралов США

Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что ждет Рогозина в Кишиневе на следующей неделе.

Додон сказал, что ему неизвестны специфические технические характеристики аэропорта в Тирасполе, однако аэропорт Кишинева может принять любые самолеты.

«У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятком адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдовы вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время», — сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что письмо МИДЕИ не помешает дальнейшему развитию стратегического партнерства между Молдовой и Россией.