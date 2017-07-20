СМИ: ряд компаний из США призвали пересмотреть проект о санкциях против РФ

Источник: РИА Новости

В число тех, кто выступил с такой инициативой, входят нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa, а также компании-производители Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

По данным телеканала, предприниматели отмечают, что новые санкции могут иметь непредвиденные последствия, которые нанесут значительный ущерб их бизнесу.

Вместе с тем, они не выступают за полный отказ от законопроекта. Члены торговых ассоциаций и лоббисты, представляющие интересы американского бизнеса, в настоящее время встречаются с представителями конгресса для обсуждения возможных поправок к проекту, добавляет телеканал.

Ранее представители ряда крупных энергокомпаний Европы высказались против новых санкций США в отношении РФ.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».