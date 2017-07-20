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16:41 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: ряд компаний из США призвали пересмотреть проект о санкциях против РФ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ряд американских компаний выступил за изменение законопроекта о новых санкциях США в отношении РФ, который может негативно сказаться на американском бизнесе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе.

Источник: РИА Новости

В число тех, кто выступил с такой инициативой, входят нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa, а также компании-производители Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

По данным телеканала, предприниматели отмечают, что новые санкции могут иметь непредвиденные последствия, которые нанесут значительный ущерб их бизнесу.

Вместе с тем, они не выступают за полный отказ от законопроекта. Члены торговых ассоциаций и лоббисты, представляющие интересы американского бизнеса, в настоящее время встречаются с представителями конгресса для обсуждения возможных поправок к проекту, добавляет телеканал.

Ранее представители ряда крупных энергокомпаний Европы высказались против новых санкций США в отношении РФ.

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Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.

Комментарии
4
Александр Моисеев
Вообще-то, BP - британская компания и называется Бритиш Петролеум".
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Александр Сергеевич
Пора уже начать подготавливать почву и формировать мнение! Всё таки не мало вложили в твоё избрание! Пора и отрабатывать начинать!
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Сергей Костенко
Чтобы усилить или расширить???
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