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16:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Креков принял свердловчан, обратившихся на прямую линию с Путиным по соцвопросам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня, 20 июля, провел прием граждан, обратившихся по вопросам из сфер здравоохранения, образования и социальной политики на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

По итогам встречи вице-губернатор дал поручения главам Минздрава и Минсоцполитики.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, некоторым заявителям потребовалась лишь консультация для того, чтобы их вопросы были сняты, и на прием к вице-губернатору они уже не пришли.

Так учительница из Туринска Любовь Нагорных, в обращении задавшая вопрос о начислении зарплат учителям, сообщила Павлу Крекову, что накануне пообщалась с министром образования Юрием Биктугановым, пояснившим ей, каким образом формируется зарплата педагогов, и вопросов у нее не осталось.

Так, жительница Тавды Галина Вахтина заявила о проблемах, связанных с обеспечением жителей муниципалитета медицинской помощью. По ее словам, из-за отсутствия специалистов и нужного оборудования тавдинцам зачастую приходится ездить в больницы соседних городов или в Екатеринбург. Павел Креков объяснил пенсионерке, что высокотехнологичная помощь свердловчанам оказывается в профильных медицинских учреждениях, оснащенных по последнему слову техники и укомплектованных высококвалифицированными врачами. Для лечения в таких больницах пациентам в любом случае необходимо ездить в столицу региона или крупные города. Но в остальном с доводами заявительницы вице-губернатор согласился.

По итогам встречи с жительницей Тавды Галиной Вахтиной, сообщавшей в обращении к президенту о проблемах с обеспечением жителей поселка медпомощью, вице-губернатор дал поручение специалистам областного Минздрава во главе с заместителем министра сегодня же отправиться в Тавду для оценки ситуации и принятия мер. Кроме того, он отметил, что уже в этом году свердловские власти планируют уже в этом году решить вопрос с направлением в муниципалитет молодых врачей.

Жительница Екатеринбурга Ольга Чепрякова пожаловалась, что вынуждена проходить медицинские обследования в больницах, расположенных в разных частях города. Павел Креков поручил областному Минздраву выработать решения для того, чтобы сделать первичную помощь более доступной.

Еще одна жительница Екатеринбурга, пенсионерка Лидия Патюшко рассказала, что не в состоянии выплачивать микрозайм, который взяла будучи введенной в заблуждение. Павел Креков дал поручение министру Андрею Злоказову подключить юристов из подведомственного учреждения для того, чтобы попытаться снизить сумму выплат.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», обращения свердловчан временно исполняющему обязанности губернатор Евгению Куйвашеву во время рабочей встречи в начале июля передал Владимир Путин.

Глава региона, в свою очередь, поручил вице-губернаторам в течение двух недель представить механизм решения по представленным вопросам.

Ранее камбин провел совещание по вопросам задержки зарплат на свердловских предприятиях-должниках, о которых рабочие рассказали президенту.

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