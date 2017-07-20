Креков принял свердловчан, обратившихся на прямую линию с Путиным по соцвопросам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru.
По итогам встречи
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, некоторым заявителям потребовалась лишь консультация для того, чтобы их вопросы были сняты, и на прием к
Так учительница из Туринска Любовь Нагорных, в обращении задавшая вопрос о начислении зарплат учителям, сообщила Павлу Крекову, что накануне пообщалась с министром образования Юрием Биктугановым, пояснившим ей, каким образом формируется зарплата педагогов, и вопросов у нее не осталось.
Так, жительница Тавды Галина Вахтина заявила о проблемах, связанных с обеспечением жителей муниципалитета медицинской помощью. По ее словам,
По итогам встречи с жительницей Тавды Галиной Вахтиной, сообщавшей в обращении к президенту о проблемах с обеспечением жителей поселка медпомощью,
Жительница Екатеринбурга Ольга Чепрякова пожаловалась, что вынуждена проходить медицинские обследования в больницах, расположенных в разных частях города. Павел Креков поручил областному Минздраву выработать решения для того, чтобы сделать первичную помощь более доступной.
Еще одна жительница Екатеринбурга, пенсионерка Лидия Патюшко рассказала, что не в состоянии выплачивать микрозайм, который взяла будучи введенной в заблуждение. Павел Креков дал поручение министру Андрею Злоказову подключить юристов из подведомственного учреждения для того, чтобы попытаться снизить сумму выплат.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», обращения свердловчан временно исполняющему обязанности губернатор Евгению Куйвашеву во время рабочей встречи в начале июля передал Владимир Путин.
Глава региона, в свою очередь, поручил
Ранее камбин провел совещание по вопросам задержки зарплат на свердловских