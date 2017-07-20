Новое ректорское дело

Заявления с просьбой проверить бывшего проректора СПбГУ Сергея Богданова, отвечавшего за образовательные программы и научную деятельность по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология, в руководстве университета подписали еще в апреле 2017 года. Их правоохранительные органы получили не менее 10.

В каждом резюмируется, что после перехода осенью 2016 года проректора в университет имени Герцена, руководство СПбГУ затеяло служебную проверку. «Указанная проверка выявила ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении Богдановым должностных преступлений», — говорится в одном из заявлений вуза (имеется в распоряжении «Фонтанки»).

По пунктам СПбГУ перечисляет то, что их не устроило спустя столько лет в деятельности коллеги.

Например, только служебная проверка помогла открыть глаза на то, что на территории СПбГУ действовали самостоятельные образовательные учреждения, использовавшие кадры и ресурсы вуза, но никаким образом не компенсировавшие эти затраты.

Среди них — Бард колледж, Столичный педагогический университет, Консорциум французских университетов. В другом пункте университет указывает, что при Богданове на филологическом факультете не было организовано хранение книг, из-за чего почти 100 тысяч экземпляров были поражены грибком.

Увольнение Богданова заставило вуз обратить внимание, что часть здания филфака на набережной Лейнанта Шмидта сдана по заниженной стоимости ресторану.

При проверке еще в 2007 году в ректорате не нашли оснований, на которых Богданов, будучи тогда ректором филфака, тратил средства на обеспечение деятельности музея Набокова. Кроме этого, в полицию отправили документы по нарушению процедур закупок. На один из моментов и обратили внимание следователи.

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В СПбГУ в заявлении написали, что в 2014 и 2016 годах университет выплатил по соглашению с Московским исламским институтом 7,6, затем 26,3, а вслед 29,4 млн рублей. В вузе посчитали, что это могла быть притворная сделка, которую вернее было бы провести через сайт госзакупок.

Московский исламский институт — частная образовательная организация, учрежденная Духовным управлением мусульман Российской Федерации. С 2015 года, когда под патронажем президента была утверждена государственная программа подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, вуз начал направлять своих выпускников в крупные светские университеты, в том числе СПбГУ. С исламским институтом университет сотрудничал и до этого: закупал у него для восточного факультета книги и лекции.

По версии следствия, несколько актов об оказании таких услуг Московским исламским институтом существовали, якобы, только на бумаге. Ущерб, как стало известно «Фонтанке», полицейское ГСУ оценило в 11,6 млн рублей.

В СПбГУ подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако от комментариев отказались, так как ведется следствие.

До Богданова «Фонтанке» дозвониться удалось не сразу, исполняющий обязанности ректора оказался в командировке. «Все документы, о которых меня спрашивали, я предоставил в органы. Вопросов никаких быть не может ни по Московскому исламскому институту, ни по другим историям. Контракты все были выполнены, бумаги в порядке. О возбуждении уголовного дела мне ничего не известно», — сухо ответил он.

Ранее проверку в отношении его работы в СПбГУ Богданов подробно комментировал на заседании ученого совета университета Герцена. Видеозапись встречи предоставили «Фонтанке» в университете. В частности, Богданов отвечал на вопросы, связанные со сдачей в аренду помещений. По словам экс-проректора, все его действия были согласованы с другим ответственными лицами, отвечающими за административно-хозяйственный блок.

Я никогда не принимал решений и не подписывал арендных договоров по размещению кафе “Айвенго” на пересечении 9 линии и набережной Лейтенанта Шмидта. Эти договора были подписаны проректором по административно-хозяйственной работе и согласованы в Москве. Сергей Богданов Ректор РГПУ им. А.И. Герцена

«Тогда, в середине 2000-х политика университета была такова, что значительная часть имущества отдавалась под организацию общественного питания. Даже на улице Чайковского был ресторан “Коллегия”, помещение ему сдавал юрфак, деканом которого тогда был Кропачев. Затем политика вуза изменилась. И я лично занимался работами по преобразованию ресторана в учебный музыкальный центр», — рассказал Богданов своим новым подопечным.

А затем добавил, что в его альма-матер умолчали о том, как благодаря ему университет пополнился новыми зданиями и помещениями: «44 года я прожил в замечательном Санкт-Петербургском университете, и он от меня не отъединим».

О конфликте Богданова и ректора СПбГУ Николая Кропачева стало известно после ухода бывшего проректора в университет Герцена.

Покровителем Богданова считается президент СПбГУ Людмила Вербицкая, которая, как говорят, и посоветовала министерству образования назначить Богданова в педагогический вуз.

Собеседники «Фонтанки» в ректорском сообществе утверждают, что причиной ссоры может быть личный конфликт много лет работавших друг с другом людей, кроме того, источники указывают на сложные характеры университетских топ-менеджеров.

Сам Богданов в разговоре с «Фонтанкой» в мае 2017 года видел в происходящем только некую досаду бывшего руководителя на то, что после его ухода в Герцена к нему из большого университета перешло почти 40 преподавателей.

Спустя полгода после назначения Богданова в статусе и.о. в Герцена министерство образования должно было объявить ректорские выборы. Однако на этапе согласования кандидатур с критикой своего бывшего коллеги выступил Николай Кропачев, после чего выборная процедура так и не была запущена.