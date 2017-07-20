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20:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Путин назначил зампредседателя Верховного суда РТ и четырех судей районных судов

Заместителем председателя Верховного суда РТ назначен Айдар Галиакберов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 329 о назначении заместителя председателя Верховного суда РТ и четырех судей районных (городских) судов РТ. Указ о назначении размещен на официальном портале правовой информации.

Так, согласно тексту документа, заместителем председателя Верховного суда РТ назначен Айдар Галиакберов, судьей Заинского городского суда — Булат Гильфанов, судьей Набережночелнинского городского суда — Ольга Виноградова, судьей Ново-Савиновского районного суда Казани — Анна Лукманова, судьей Советского районного суда Казани — Айсылу Гильмутдинова.

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