Путин назначил зампредседателя Верховного суда РТ и четырех судей районных судов
Заместителем председателя Верховного суда РТ назначен Айдар Галиакберов.
Заместителем председателя Верховного суда РТ назначен Айдар Галиакберов.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 329 о назначении заместителя председателя Верховного суда РТ и четырех судей районных (городских) судов РТ. Указ о назначении размещен на официальном портале правовой информации.
Так, согласно тексту документа, заместителем председателя Верховного суда РТ назначен Айдар Галиакберов, судьей Заинского городского суда — Булат Гильфанов, судьей Набережночелнинского городского суда — Ольга Виноградова, судьей