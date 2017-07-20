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20:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Бишкеке состоялась встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в Бишкеке в рамках визита делегации республики в Киргизию состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Источник: Башинформ

— Я благодарен Вам и Вашей делегации, что вы приехали в Кыргызстан и приняли участие в форуме «Алтайская цивилизация», — сказал Президент Киргизии. — Думаю, это хороший путь, ведущий именно к объединению, дружбе, а не к конфронтации, далёкий от каких-то политических игр. Это тот путь, который не даёт хорошим намерениям стать политическим оружием.

— Впереди нас ожидает большая работа, в том числе сложные вопросы, которые нам нужно будет вместе доизучать. Надо объяснять свою точку зрения и двигаться вперёд по пути сближения наших народов, языкового, культурного взаимодействия наших граждан, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы в Уфе всегда помним наши визиты к вам, Ваш государственный визит в Российскую Федерацию. Вы совсем немного времени провели в Уфе, ещё раз освежили в памяти то, что наши учёные работали в Кыргызстане, что Башкортостан и Уфа были местом обучения кыргызских просветителей, учёных, что первые книги на киргизском языке были отпечатаны в Уфе. Всё говорит о том, что у нас уже многовековые связи — настоящие, не формальные, не придуманные, не предмет какого-то сочинительства. Такого рода работа, конечно же, предполагает тесное сотрудничество.

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