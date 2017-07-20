Президент России не исключил помилования экс-сенатора Башкирии Игоря Изместьева
УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Президент России Владимир Путин не исключил помилования
УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Президент России Владимир Путин не исключил помилования
«Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время», — отметил Дмитрий Песков.
Основательница Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что Путин на встрече с ней в четверг обещал помиловать
Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.