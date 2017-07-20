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17:46 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ не выпустили на свободу

Мэру Кишинева, проходящему по уголовному делу о платных парковках, так и не удалось выйти на свободу: Апелляционная палата отклонила протест прокуроров о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева на заседании в четверг оставила в силе решение первой инстанции, которая постановила продлить на 25 дней домашний арест мэра столицы Молдовы Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках.

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Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью «извлечение выгоды из влияния». Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. В пятницу, 14 июля, районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ еще на 25 дней. Тогда же В прокурор Дмитрий Робу заявил, что мэру Кишинева предъявлено еще одно обвинение.

«Это решение несправедливо. Не было причин продлевать арест даже домашний», — сказал Киртоакэ.

Он также добавил, что потребовал обнародовать как уголовное дело, так и сам процесс.

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