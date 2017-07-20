Киртоакэ не выпустили на свободу

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева на заседании в четверг оставила в силе решение первой инстанции, которая постановила продлить на 25 дней домашний арест мэра столицы Молдовы Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках.

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью «извлечение выгоды из влияния». Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. В пятницу, 14 июля, районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ еще на 25 дней. Тогда же В прокурор Дмитрий Робу заявил, что мэру Кишинева предъявлено еще одно обвинение.