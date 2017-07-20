Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа»

Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате «один на один»

Как ранее проинформировали в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусский лидер прибудет в Киев в пятницу 21 июля.

Пресс-служба также опубликовала фото лайнера Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», по трапу которого спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей, летевшие, по-видимому, бизнес-классом.