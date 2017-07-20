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18:21 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа»

Судя по фото, размещенным пресс-службой аэропорта «Киев», Макей и Семашко летели в бизнес-классе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусская официальная делегация прилетела в Киев регулярным рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщила в четверг пресс-служба аэропорта украинской столицы.

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Как ранее проинформировали в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусский лидер прибудет в Киев в пятницу 21 июля.

«Официальная делегация Беларуси прибыла в Киев регулярным рейсом», — сообщили в аэропорту.

Пресс-служба также опубликовала фото лайнера Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», по трапу которого спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей, летевшие, по-видимому, бизнес-классом.

Ожидается, что Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате «один на один» и в расширенном составе. Лидеры стран обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной, а также международную обстановку и проблемы урегулирования конфликта на Донбассе.

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