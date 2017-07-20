Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа»
Судя по фото, размещенным
Судя по фото, размещенным
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусская официальная делегация прилетела в Киев регулярным рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщила в четверг
Как ранее проинформировали в
«Официальная делегация Беларуси прибыла в Киев регулярным рейсом», — сообщили в аэропорту.
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