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18:19 (мск), источник: Noi.md

Президент РМ осудил отказ правительства принять самолеты ВВС России

Президент Молдовы Игорь Додон осудил решение правительства, отказавшего дать разрешение на прилет самолетов ВВС России. В интервью российскому агентству ТАСС он назвал это решение «недружественным шагом».

Источник: Noi.md

«Когда в прошлом году в нейтральную Молдову прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов», — напомнил Додон.

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Он сообщил, что планирует провести встречу с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным.

«Мы планируем вместе посетить мероприятия, посвященные окончанию приднестровского конфликта, 25-летию миротворческой операции в Приднестровском регионе РМ, в том числе планируем побывать и в Приднестровье», — отметил Додон.

Накануне РМ отказала в разрешении Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолетах Военно-Воздушных сил России. На самолетах планировалось доставить российскую официальную делегацию и большую группу артистов, которые должны были выступать в Тирасполе на торжествах по случаю 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.

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