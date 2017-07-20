Президент РМ осудил отказ правительства принять самолеты ВВС России

«Когда в прошлом году в нейтральную Молдову прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов», — напомнил Додон.
Он сообщил, что планирует провести встречу с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным.
«Мы планируем вместе посетить мероприятия, посвященные окончанию приднестровского конфликта, 25-летию миротворческой операции в Приднестровском регионе РМ, в том числе планируем побывать и в Приднестровье», — отметил Додон.
Накануне РМ отказала в разрешении Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолетах Военно-Воздушных сил России. На самолетах планировалось доставить российскую официальную делегацию и большую группу артистов, которые должны были выступать в Тирасполе на торжествах по случаю 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.