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08:21 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области назначили нового прокурора Ольховатского района

В четверг, 20 июля, в Воронежской области назначили нового прокурора Ольховатского района. Должность занял Алексей Костяев.

Известно, что новому руководителю 39 лет. У Алексея Костяева высшее юридическое образование. Служил в органах внутренних дел, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственном комитете РФ.

С 2010 года перешел на службу в органы прокуратуры. До этого он занимал должность заместителя прокурора Богучарского района.

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