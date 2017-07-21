В Воронежской области назначили нового прокурора Ольховатского района
В четверг, 20 июля, в Воронежской области назначили нового прокурора Ольховатского района. Должность занял Алексей Костяев.
В четверг, 20 июля, в Воронежской области назначили нового прокурора Ольховатского района. Должность занял Алексей Костяев.
Известно, что новому руководителю 39 лет. У Алексея Костяева высшее юридическое образование. Служил в органах внутренних дел, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственном комитете РФ.
С 2010 года перешел на службу в органы прокуратуры. До этого он занимал должность заместителя прокурора Богучарского района.