МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Международный Валютный Фонд (МВФ) пока не ведет переговоров с Беларусью о выделении кредита в рамках программы финпомощи, рассказал в рамках регулярного пресс-брифинга в Вашингтоне представитель фонда Уильям Мюррей.

Он пояснил, что персоналу фонда необходима большая ясность в политике властей по ряду реформ — в области предпринимательства и коммунального хозяйства.

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«Переговоры по программе помощи Беларуси пока остановлены. Необходима большая ясность в политике белорусских властей в области свободы предпринимательства и коммунального хозяйства. Миссия вернется в Беларусь во второй половине октября», — сказал он.

Миссия МВФ работала в Беларуси 5—12 июня и проводила с правительством переговоры о текущей ситуации в экономике страны. В октябре эксперты фонда проведут ежегодную миссию МВФ по статье IV.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет.

МВФ, для начала новой страновой программы с Беларусью, настаивает на структурных реформах в республике.

В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда — сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить в ВТО.