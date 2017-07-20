Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения
В совещании приняли участие заместители губернатора, руководители краевых ведомств, по видеосвязи присутствовали главы 44 районов Кубани.
В совещании приняли участие заместители губернатора, руководители краевых ведомств, по видеосвязи присутствовали главы 44 районов Кубани.
Первому ответ пришлось держать главе Гулькевичского района. Муниципалитету были выделены деньги на реконструкции водонапорной скважины и капитальный ремонт дороги.
Но