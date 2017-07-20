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19:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения

В совещании приняли участие заместители губернатора, руководители краевых ведомств, по видеосвязи присутствовали главы 44 районов Кубани.

Источник: ГТРК «Кубань»

Первому ответ пришлось держать главе Гулькевичского района. Муниципалитету были выделены деньги на реконструкции водонапорной скважины и капитальный ремонт дороги.

Но из-за длительной процедуры подготовки документов средства остались неизрасходованными и вернулись обратно в краевую казну.

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Комментарии
1
Андрей Агапов
присутствовали главы 44 районов Краснодарского края .....слово Кубань не соответствует истинному названию региона
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