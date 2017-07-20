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19:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов встретился с зампредседателя правления ПАО Банк ВТБ Ольгой Дергуновой

Стороны обсудили вопросы развития банковской сферы, дальнейшего взаимодействия Банка ВТБ и Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем президента — председателя правления ПАО Банк ВТБ Ольгой Дергуновой, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие заместитель Премьер-министра — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Альберт Нафигин.

Стороны обсудили вопросы развития банковской сферы, дальнейшего взаимодействия Банка ВТБ и Республики Татарстан.

Напомним, 8 июня 2017 года в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ и Правительством Республики Татарстан. Документ направлен на социально-экономическое развитие региона.

Предполагается дальнейшее сотрудничество, реализация программ государственной поддержки в регионе и оказания содействия в осуществлении инвестиционных, инновационных и научно-технических проектов.

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