Рустам Минниханов встретился с зампредседателя правления ПАО Банк ВТБ Ольгой Дергуновой
Стороны обсудили вопросы развития банковской сферы, дальнейшего взаимодействия Банка ВТБ и Республики Татарстан.
Стороны обсудили вопросы развития банковской сферы, дальнейшего взаимодействия Банка ВТБ и Республики Татарстан.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем президента — председателя правления ПАО Банк ВТБ Ольгой Дергуновой, сообщает
Встреча прошла в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие заместитель
Стороны обсудили вопросы развития банковской сферы, дальнейшего взаимодействия Банка ВТБ и Республики Татарстан.
Напомним, 8 июня 2017 года в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ и Правительством Республики Татарстан. Документ направлен на
Предполагается дальнейшее сотрудничество, реализация программ государственной поддержки в регионе и оказания содействия в осуществлении инвестиционных, инновационных и