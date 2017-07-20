Алиханов: В Калининграде почти московские по масштабу пробки

Источник: Калининград.Ru

Пробки в Калининграде сопоставимы с московскими. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время круглого стола по развитию торговли в четверг, 20 июля.

У нас пробки в городе. Мы постоянно говорим о том, что попали в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», но вот без небольшого негатива не обошлось. Надеюсь, коллеги быстро закончат эти работы и мы избавимся от этих пробок, чуть ли не московских по масштабу, — сообщил Алиханов, объясняя своё опоздание на мероприятие.