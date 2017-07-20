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19:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: В Калининграде почти московские по масштабу пробки

Врио губернатора рассчитывает, что программа по ремонту дорог улучшит ситуацию.

Источник: Калининград.Ru

Пробки в Калининграде сопоставимы с московскими. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время круглого стола по развитию торговли в четверг, 20 июля.

У нас пробки в городе. Мы постоянно говорим о том, что попали в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», но вот без небольшого негатива не обошлось. Надеюсь, коллеги быстро закончат эти работы и мы избавимся от этих пробок, чуть ли не московских по масштабу, — сообщил Алиханов, объясняя своё опоздание на мероприятие.

В 2017 году власти потратят более 1,2 миллиардов рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На эти средства планируют привести в нормативное шесть трасс регионального значения общей протяжённостью 127,5 километров — Северный и Южный обходы, Переславское — Круглово, дороги из Калининграда в Мамоново, Долгоруково и Балтийск, а также пять улиц областного центра длиной 19,29 километров — Московский проспект, улицы Емельянова, Дзержинского, Невского и проспект Калинина.

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