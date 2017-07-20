Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями

Источник: РИА "Новости"

Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите. Владимир Путин

По его словам, в одной из жалоб говорилось о «добровольно-принудительной» покупке школьных учебников, и он заявил о ее недопустимости.

Читайте также Путин в прямом эфире ответит на вопросы российских школьников

«И вот эта программа “Подари учебник школе” — это если делается, то делается исключительно добровольно. Но, судя по тому, что люди пишут, там не совсем добровольно. Вот на это прошу обратить внимание», — поручил президент. Также он обратил внимание руководства республики на то, что много обращений касаются вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин перед встречей с руководством регионов просматривает обращения граждан. «Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», — заявил Песков. По его словам, такой подход позволяет президенту понять настроения россиян и поделиться этим пониманием с главой конкретного региона.

Песков отметил, что «проблемы в основном схожи, но акценты могут меняться» в конкретных регионах. Песков добавил, что президент «понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но тем не менее он считает необходимым на них реагировать».