Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде
Помимо сделок, заключенных самим Трампом до его избрания президентом, спецпрокурора интересуют и операции, совершенные его
Bloomberg отмечает, что сотрудники ФБР и другие участники проводимых в США расследований ранее уже начали собирать информацию, в частности, о покупке россиянами жилья, построенного компанией Трампа, о проекте строительства недвижимости SoHo, а также — об участии Трампа в организации конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году в Москве.
Кроме того, следователей интересует деятельность Уилбура Росса, который занимал один из руководящих постов в Bank of Cyprus до своего назначения министром торговли США.
Таким образом, отмечает агентство, Мюллер сделал выбор в пользу рассмотрения широкого спектра тем в рамках своего расследование и не намерен фокусироваться исключительно на теме выборов.
Его сотрудники запросили интересующую их информацию у банков, в том числе и за пределами США — в рамках действующих соглашений о юридической взаимопомощи.