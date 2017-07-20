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20:35 (мск), источник: Интерфакс

Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций Дональда Трампа, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Источник: AP 2017

Помимо сделок, заключенных самим Трампом до его избрания президентом, спецпрокурора интересуют и операции, совершенные его бизнес-партнерами.

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Bloomberg отмечает, что сотрудники ФБР и другие участники проводимых в США расследований ранее уже начали собирать информацию, в частности, о покупке россиянами жилья, построенного компанией Трампа, о проекте строительства недвижимости SoHo, а также — об участии Трампа в организации конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году в Москве.

Кроме того, следователей интересует деятельность Уилбура Росса, который занимал один из руководящих постов в Bank of Cyprus до своего назначения министром торговли США.

Таким образом, отмечает агентство, Мюллер сделал выбор в пользу рассмотрения широкого спектра тем в рамках своего расследование и не намерен фокусироваться исключительно на теме выборов.

Его сотрудники запросили интересующую их информацию у банков, в том числе и за пределами США — в рамках действующих соглашений о юридической взаимопомощи.

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