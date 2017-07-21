Депутаты предложили закрыть пивные и рюмочные в многоквартирных домах Воронежа

Законодательную инициативу предложило правительство области из-за постоянных жалоб горожан на нарушения правопорядка и санитарных норм. Кроме того, такие заведения, говорят в полиции, часто работают без документов и продают суррогат, в том числе несовершеннолетним.

«Нерадивых предпринимателей, которые должны будут закрыться, по нашим оценкам, их не так много, может быть, несколько десятков на весь город. Но проблема состоит в том, что именно на них постоянно и жалуются. нормальным предпринимателям, у которых нормальный, подчеркиваю, магазин, в котором не пьют, или нормальный бар, в котором созданы все условия: есть туалет, есть звукоизоляция, есть охранная сигнализация, и они не мешают жильцам, те, конечно, будут продолжать работать».