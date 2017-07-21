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11:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

Депутаты предложили закрыть пивные и рюмочные в многоквартирных домах Воронежа

В Воронеже могут запретить продажу спиртного на розлив в нежилых помещениях многоквартирных домов. Такой закон собираются принять осенью депутаты воронежской областной думы. Речь идет о «пивных» и «рюмочных», в которых можно не только купить алкоголь, но и там же его выпить.

Источник: Вести - Воронеж

Законодательную инициативу предложило правительство области из-за постоянных жалоб горожан на нарушения правопорядка и санитарных норм. Кроме того, такие заведения, говорят в полиции, часто работают без документов и продают суррогат, в том числе несовершеннолетним.

Дмитрий Тарасевич, глава комитета торгово-промышленной палаты Воронежской области:

«Нерадивых предпринимателей, которые должны будут закрыться, по нашим оценкам, их не так много, может быть, несколько десятков на весь город. Но проблема состоит в том, что именно на них постоянно и жалуются. нормальным предпринимателям, у которых нормальный, подчеркиваю, магазин, в котором не пьют, или нормальный бар, в котором созданы все условия: есть туалет, есть звукоизоляция, есть охранная сигнализация, и они не мешают жильцам, те, конечно, будут продолжать работать».

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