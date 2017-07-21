Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
09:21 (мск), источник: Noi.md

Париж требует от Лондона 100 млрд евро за BREXIT

Обязательным условием выхода Великобритании из Евросоюза будет выплата Лондоном своего долга перед бюджетом Евросоюза, пишет Reuters.

Источник: Noi.md

Эта сумма может достичь 100 млрд евро, сообщает point. md, ссылаясь на заявление министра экономики Франции Бруно ле Мейра.

Отмечается, что от Великобритании требуется покрытие части общих затрат Евросоюза, которые страна взяла на себя еще во время членства в ЕС. По словам Мейра, эта сумма может достичь 100 млрд евро (115 млрд долларов).

«Выплата Британией ее остатка является обязательным условием начала любой дискуссии о будущем наших отношений», — добавил министр экономики.

На этой неделе Британия и ЕС начали первый раунд переговоров по Brexit. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретился с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе. Первый раунд переговоров продлится четыре дня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
УМЕР вокалист Linkin Park Честер Беннингтон
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь