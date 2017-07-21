Париж требует от Лондона 100 млрд евро за BREXIT
Обязательным условием выхода Великобритании из Евросоюза будет выплата Лондоном своего долга перед бюджетом Евросоюза, пишет Reuters.
Обязательным условием выхода Великобритании из Евросоюза будет выплата Лондоном своего долга перед бюджетом Евросоюза, пишет Reuters.
Эта сумма может достичь 100 млрд евро, сообщает point. md, ссылаясь на заявление министра экономики Франции Бруно ле Мейра.
Отмечается, что от Великобритании требуется покрытие части общих затрат Евросоюза, которые страна взяла на себя еще во время членства в ЕС. По словам Мейра, эта сумма может достичь 100 млрд евро (115 млрд долларов).
«Выплата Британией ее остатка является обязательным условием начала любой дискуссии о будущем наших отношений», — добавил министр экономики.
На этой неделе Британия и ЕС начали первый раунд переговоров по Brexit. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретился с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе. Первый раунд переговоров продлится четыре дня.