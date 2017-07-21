Названы имена трех новых почетных граждан Краснодара
Почетным гражданином Краснодара впервые стал иностранец.
Почетным гражданином Краснодара впервые стал иностранец.
На заседании городской Думы депутаты приняли решение о присвоении главных городских наград.
Звание почетного гражданина в нынешнем году будет присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Николаю Давыдову и Дмитрию Жалиеву, а также почетному консулу ФРГ в Краснодаре, генеральному директору ООО «КЛААС» Ральфу Бендишу.
Памятной городской медалью «За заслуги» будут награждены 36 человек, представляющие различные сферы жизни города, 10 краснодарцев получат почетные грамоты муниципалитета, сообщает
По традиции церемония награждения пройдет в День города.