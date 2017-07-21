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10:32 (мск), источник: Югополис

Названы имена трех новых почетных граждан Краснодара

Почетным гражданином Краснодара впервые стал иностранец.

Источник: Югополис

На заседании городской Думы депутаты приняли решение о присвоении главных городских наград.

Звание почетного гражданина в нынешнем году будет присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Николаю Давыдову и Дмитрию Жалиеву, а также почетному консулу ФРГ в Краснодаре, генеральному директору ООО «КЛААС» Ральфу Бендишу.

Памятной городской медалью «За заслуги» будут награждены 36 человек, представляющие различные сферы жизни города, 10 краснодарцев получат почетные грамоты муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции церемония награждения пройдет в День города.

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