Алиханов: Цыбульский не будет работать в областном правительстве
Правительство провело служебную проверку.
Правительство провело служебную проверку.
Врио губернатора Антон Алиханов намерен уволить главу департамента строительного надзора министерства регионального контроля Александра Цыбульского. Об этом вечером в четверг сообщила
Комментировать действия правоохранительных органов мы не может, но решение о продолжении работы этого сотрудника — это прерогатива правительства. Сейчас у нас проводятся проверочные мероприятия. Собранная доказательная база, возможно, позволит уволить его, и не по собственному желанию. Я за презумпцию невиновности, но в этом конкретном случае есть все основания полагать, что Цыбульский не будет работать в областном правительстве. Решение будет оформлено в ближайшие дни, — заявил Алиханов.
Ранее стало известно, что Александр Цыбульский не является подозреваемым во взятке, как ранее сообщали в правительстве области. Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В совершении преступления подозревают подчинённого Цыбульского — ведущего консультанта одного из отделов департамента строительного надзора Минрегионконтроля, а также главного инженера экспертной организации.
«В отношении Александра Цыбульского уголовное дело не возбуждено. Его действиям будет дана оценка в ходе предварительного следствия, если на то появятся основания», — прокомментировали в Следственном комитете.