Алиханов: Цыбульский не будет работать в областном правительстве

Комментировать действия правоохранительных органов мы не может, но решение о продолжении работы этого сотрудника — это прерогатива правительства. Сейчас у нас проводятся проверочные мероприятия. Собранная доказательная база, возможно, позволит уволить его, и не по собственному желанию. Я за презумпцию невиновности, но в этом конкретном случае есть все основания полагать, что Цыбульский не будет работать в областном правительстве. Решение будет оформлено в ближайшие дни, — заявил Алиханов.