Сергей Собянин: Первые участники программы реновации смогут переехать в новые дома в конце года

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участники программы реновации смогут переехать в новые квартиры уже в конце этого года, заявил Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр».

По его словам, жилье им предоставят в готовых домах.

У нас есть определенный жилой фонд, который уже построен. Построен, правда, он был для других целей, но тем не менее мы отберем все, что можно, для программы реновации. И я думаю, что в конце года первые дома уже будут переселяться. Сергей Собянин Мэр Москвы

Среди первоочередных задач города на ближайшее время он назвал официальное утверждение списков домов, определение стартовых площадок и начало строительства.

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«Задача — в каждом районе найти стартовые площадки и запустить этот процесс так, чтобы мы через два-три года уже получили готовые дома», — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что необходимо будет разработать градостроительную документацию и проекты планировок для районов, где в программу войдет много домов, а новое жилье можно будет строить целыми кварталами. «Нам потребуются все силы архитекторов Москвы, может быть, даже из других городов, чтобы создавать эти градостроительные планы, согласовывать их с жителями, учитывать вопросы транспортного сообщения, социального обеспечения, благоустройства и так далее», — сказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин также сообщил, что официальные списки домов — участников проекта программы планируют опубликовать в начале августа. «Мы утвердим программу, в основу которой лягут официальные списки домов. Решение вопроса по тем домам, в отношении которых есть какие-то серьезные сомнения, споры, мы отложим и будем дорабатывать», — рассказал он.

Жителям домов, которые включат в проект программы, он напомнил об отмене платы за капитальный ремонт: «Мы в первых числах августа утвердим программу, появятся официальные списки домов, включенных в эту программу».

И с этого момента прекращается уплата взносов за капитальный ремонт. И до момента переселения в новые дома эти граждане будут освобождены от платы за капитальный ремонт. Сергей Собянин Мэр Москвы

По словам Сергея Собянина, строчки о капремонте уже не должно быть в квитанциях за август.