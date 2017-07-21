Владимир Миклушевский отправился в рабочую поездку в Хасанский муниципальный район

В муниципалитете глава региона намерен осмотреть аварийные участки дорог в посёлках Посьет и Славянка и дать ряд поручений по их ремонту, встретиться с депутатами и главой района.

Кроме того, Владимир Миклушевский осмотрит площадку под строительства аквапарка, который будет построен в Хасанском районе с привлечением средств иностранных инвесторов, а также проведет в муниципалитете совещание по прохождению туристического сезона в Приморье. Хасанский район сегодня одно из самых популярных мест летнего пляжного отдыха у жителей края и туристов. Сейчас здесь официально приняты и разрешены для купания и отдыха 13 пляжей.