Владимир Миклушевский отправился в рабочую поездку в Хасанский муниципальный район
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 21 июля, посетит с рабочим визитом Хасанский муниципальный район.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 21 июля, посетит с рабочим визитом Хасанский муниципальный район.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 21 июля, посетит с рабочим визитом Хасанский муниципальный район. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В муниципалитете глава региона намерен осмотреть аварийные участки дорог в посёлках Посьет и Славянка и дать ряд поручений по их ремонту, встретиться с депутатами и главой района.
Губернатор также проведёт здесь приём граждан по личным вопросам, встретится с жителями аварийных домов.
Кроме того, Владимир Миклушевский осмотрит площадку под строительства аквапарка, который будет построен в Хасанском районе с привлечением средств иностранных инвесторов, а также проведет в муниципалитете совещание по прохождению туристического сезона в Приморье. Хасанский район сегодня одно из самых популярных мест летнего пляжного отдыха у жителей края и туристов. Сейчас здесь официально приняты и разрешены для купания и отдыха 13 пляжей.