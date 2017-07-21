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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский отправился в рабочую поездку в Хасанский муниципальный район

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 21 июля, посетит с рабочим визитом Хасанский муниципальный район.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 21 июля, посетит с рабочим визитом Хасанский муниципальный район. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В муниципалитете глава региона намерен осмотреть аварийные участки дорог в посёлках Посьет и Славянка и дать ряд поручений по их ремонту, встретиться с депутатами и главой района.

Губернатор также проведёт здесь приём граждан по личным вопросам, встретится с жителями аварийных домов.

Кроме того, Владимир Миклушевский осмотрит площадку под строительства аквапарка, который будет построен в Хасанском районе с привлечением средств иностранных инвесторов, а также проведет в муниципалитете совещание по прохождению туристического сезона в Приморье. Хасанский район сегодня одно из самых популярных мест летнего пляжного отдыха у жителей края и туристов. Сейчас здесь официально приняты и разрешены для купания и отдыха 13 пляжей.

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