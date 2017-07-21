Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
9 вредных советов загорающим
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Природные пожары в Калифорнии
05:13 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся

Майкл Помпео отметил, что Вашингтон пытается найти возможность сотрудничать с Москвой.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает, что американские интересы в Сирии расходятся с российскими, но рассчитывает найти возможность сотрудничать с Москвой.

Читайте также
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии

Об этом он заявил в четверг на конференции в городе Аспен (штат Колорадо), посвященной вопросам безопасности.

«Мы, разумеется, пытаемся найти сферы, в которых мы можем работать вместе с русскими. Но наши интересы там [в Сирии] не являются одинаковыми», — сказал Помпео, выступление которого транслировалось на сайте форума. «С точки зрения разведки, мы ищем такие сферы в Сирии, где мы можем действовать на благо американских интересов, а не на благо их [российских] интересов», — заверил глава ЦРУ.

На вопрос о том, в чем, по его мнению, состоят интересы РФ в Сирии, Помпео ответил: «Им нравится незамерзающий военный порт и им нравится доставлять неприятности Америке. Думаю, они пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь, и такие, где они могут извлечь нечто полезное для себя». «С разведывательной точки зрения, ясно, что они намерены там [в Сирии] остаться», — подчеркнул директор ведомства.

Читайте также
Отношения с Америкой встали особняком
Я надеюсь, что есть места, где мы можем вместе с россиянами бороться против терроризма. Я усердно работаю над этим.
Майкл Помпео
Директор ЦРУ

Он также подчеркнул: «Если у россиян есть информация, которая поможет нам бороться против терроризма, то мой долг — работать с ними, это будет правильно».

На вопрос о том, считает ли он Россию врагом, Помпео ответил: «Все это очень сложно. Мы живем в мире, где у россиян есть огромный ядерный арсенал и они закрепились в Сирии. Они взяли назад Крым, у них есть опорный пункт на юго-востоке Украины». По утверждению Помпео, обязательство США состоит в том, чтобы давать России отпор, не позволить ей «продолжать экспансию».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрд
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь