Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает, что американские интересы в Сирии расходятся с российскими, но рассчитывает найти возможность сотрудничать с Москвой.

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Об этом он заявил в четверг на конференции в городе Аспен (штат Колорадо), посвященной вопросам безопасности.

«Мы, разумеется, пытаемся найти сферы, в которых мы можем работать вместе с русскими. Но наши интересы там [в Сирии] не являются одинаковыми», — сказал Помпео, выступление которого транслировалось на сайте форума. «С точки зрения разведки, мы ищем такие сферы в Сирии, где мы можем действовать на благо американских интересов, а не на благо их [российских] интересов», — заверил глава ЦРУ.

На вопрос о том, в чем, по его мнению, состоят интересы РФ в Сирии, Помпео ответил: «Им нравится незамерзающий военный порт и им нравится доставлять неприятности Америке. Думаю, они пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь, и такие, где они могут извлечь нечто полезное для себя». «С разведывательной точки зрения, ясно, что они намерены там [в Сирии] остаться», — подчеркнул директор ведомства.

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Я надеюсь, что есть места, где мы можем вместе с россиянами бороться против терроризма. Я усердно работаю над этим. Майкл Помпео Директор ЦРУ

Он также подчеркнул: «Если у россиян есть информация, которая поможет нам бороться против терроризма, то мой долг — работать с ними, это будет правильно».