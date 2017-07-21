Мэр Новосибирска высказался против памятника Николаю II
Локоть отметил, что в подобных вопросах необходимо тщательное обсуждение.
Локоть отметил, что в подобных вопросах необходимо тщательное обсуждение.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ряд инициатив по установке в городе новых памятников. В частности, политик выступил против установки монументов императору Николаю II.
«Я не являюсь сторонником монархического строя. Не являюсь сторонником и непосредственно Николая II. С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имен руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — цитирует партия КПРФ на своем сайте мэра Новосибирска.
Локоть отметил, что в подобных вопросах необходимо тщательное обсуждение и с экспертами, и с жителями города, чтобы не допустить возможного «раскола общества».
«Меня активно спрашивали про памятник Сталину. Мне Сталин, как руководитель ближе и в историческом плане, и в идеологическом. Но я отдаю себе отчет, что в городе есть как его сторонники, так и противники. Пока художественный совет и общественность города не обсудят эту тему, никаких решений принято не будет, в том числе на федеральном уровне. Решение об установке того или иного символа в Новосибирске — прерогатива муниципалитета. Муниципалитет и, прежде всего мэрия, руководствуется интересами новосибирцев», — резюмировал Анатолий Локоть.
Ранее в Новосибирске установили памятник Николаю II и его сыну Алексею. Монумент располагается на территории собора Александра Невского на Красном проспекте. Памятник изготовил скульптор Сергей Песоцкий. Как сообщает новосибирская митрополия, монумент был изготовлен по рекомендации Священного синода РПЦ. Средства на него собирали с помощью частных пожертвований горожан. Монумент не обсуждали с общественностью.