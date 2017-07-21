Мэр Новосибирска высказался против памятника Николаю II

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ряд инициатив по установке в городе новых памятников. В частности, политик выступил против установки монументов императору Николаю II.

«Я не являюсь сторонником монархического строя. Не являюсь сторонником и непосредственно Николая II. С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имен руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — цитирует партия КПРФ на своем сайте мэра Новосибирска.

Локоть отметил, что в подобных вопросах необходимо тщательное обсуждение и с экспертами, и с жителями города, чтобы не допустить возможного «раскола общества».

«Меня активно спрашивали про памятник Сталину. Мне Сталин, как руководитель ближе и в историческом плане, и в идеологическом. Но я отдаю себе отчет, что в городе есть как его сторонники, так и противники. Пока художественный совет и общественность города не обсудят эту тему, никаких решений принято не будет, в том числе на федеральном уровне. Решение об установке того или иного символа в Новосибирске — прерогатива муниципалитета. Муниципалитет и, прежде всего мэрия, руководствуется интересами новосибирцев», — резюмировал Анатолий Локоть.