Александр Бастрыкин отметил успехи в Калининградской области

Об этом было сказано на встрече председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с представителями региональных управлений ведомства из СЗФО, состоявшейся в Пскове накануне, 20 июля.

Бастрыкин отметил, что в округе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений за первые пять месяцев текущего года — их стало меньше на 18% — 75311 инцидентов. И наибольшее снижение наблюдается в Вологодской области — сразу на треть до 8540 преступлений. В частности, в СЗФО снизилось количество убийств — с 481 до 418, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — с 216 до 154, а также изнасилований — с 97 до 91.