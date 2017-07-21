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10:07 (мск), источник: KaliningradToday

Александр Бастрыкин отметил успехи в Калининградской области

В Калининградской области наблюдается рост количества уголовных дел, направленных прокурору.

Об этом было сказано на встрече председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с представителями региональных управлений ведомства из СЗФО, состоявшейся в Пскове накануне, 20 июля.

Бастрыкин отметил, что в округе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений за первые пять месяцев текущего года — их стало меньше на 18% — 75311 инцидентов. И наибольшее снижение наблюдается в Вологодской области — сразу на треть до 8540 преступлений. В частности, в СЗФО снизилось количество убийств — с 481 до 418, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — с 216 до 154, а также изнасилований — с 97 до 91.

Отметим, Александр Бастрыкин также наградил лучших сотрудников следственных управлений СКР в Северо-Западном федеральном округе. От управления СК РФ по Калининградской области награды получили Татьяна Жмылева и Павел Шибашов.

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