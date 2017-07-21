Т-50 показал воздушный бой на международном авиасалоне
Разработчики представили макет «нервной системы» истребителя на МАКС-2017 (ВИДЕО).
Разработчики представили макет «нервной системы» истребителя на МАКС-2017 (ВИДЕО).
Российский Фонд перспективных исследований (РФПИ) впервые представил «нервную систему» авиатехники, которой предполагается оснастить истребитель будущего ПАК ФА (Т-50) и другие машины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Разработка контролирует состояние конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов.
Для демонстрации системы фонд представил макет ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов. Макет сделан таким образом, что при его деформировании все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер дефектов.
Оснащение самолетов «нервной системой» снизит затраты на их обслуживание и ремонт. Благодаря ей наземные службы смогут максимально точно оценивать техническое состояние самолетов. Это позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров.
В рамках Международного авиакосмического авиасалона в Подмосковном Жуковском истребители Т-50 также впервые продемонстрировали элементы воздушного боя.
Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав как работает сверхманевренность. Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая «Кобру Пугачева», полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.
Ранее в России воздушный бой на минимальных дистанциях и скоростях показывали только летчики Липецкого, входящие в состав авиагруппы ВКС РФ «Соколы России», уточняет ТАСС.
Напомним, Т-50 — истребитель пятого поколения — впервые поднялся в воздух в 2010 году. В июне 2017 года
Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс