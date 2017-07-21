Т-50 показал воздушный бой на международном авиасалоне

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/4N4c8bKAOB0?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский Фонд перспективных исследований (РФПИ) впервые представил «нервную систему» авиатехники, которой предполагается оснастить истребитель будущего ПАК ФА (Т-50) и другие машины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

Разработка контролирует состояние конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов.

Для демонстрации системы фонд представил макет ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов. Макет сделан таким образом, что при его деформировании все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер дефектов.

Оснащение самолетов «нервной системой» снизит затраты на их обслуживание и ремонт. Благодаря ей наземные службы смогут максимально точно оценивать техническое состояние самолетов. Это позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров.

В рамках Международного авиакосмического авиасалона в Подмосковном Жуковском истребители Т-50 также впервые продемонстрировали элементы воздушного боя.

Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав как работает сверхманевренность. Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая «Кобру Пугачева», полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.

Ранее в России воздушный бой на минимальных дистанциях и скоростях показывали только летчики Липецкого, входящие в состав авиагруппы ВКС РФ «Соколы России», уточняет ТАСС.