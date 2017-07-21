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06:53 (мск), источник: РИА Новости

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея вновь призвала КНДР принять ее предложение провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове; прошлое предложение Сеула Пхеньян оставил без ответа.

Источник: AP 2017

«Министерство национальной обороны вновь призывает КНДР положительно ответить на наше предложение как можно скорее», — цитирует агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского военного ведомства Мун Сан Гюна.

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Первое предложение Южной Кореи к КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста было сделано в минувший понедельник. Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа. Официального ответа КНДР так и не последовало. Лишь накануне центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью, в которой утверждалось, что обязательным условием для улучшения отношений между двумя Кореями является отказ Сеула от политики санкций против Пхеньяна.

«Северокорейская сторона до настоящего времени не заявила ни о какой своей позиции. В связи с этим, представляется чрезвычайно сложным начать переговоры сегодня», — уточнил представитель министерства национальной обороны Южной Кореи, подчеркнув, что «предложение действительно до 27 июля».

С призывом к Пхеньяну дать положительный ответ на предложение Сеула выступило и южнокорейское министерство по делам объединения, однако подчеркнуло, что само ведомство не намерено выступать с повторным предложением к Пхеньяну.

«Правительство полагает, что мы не должны колебаться из-за отношения КНДР и нам необходимо предпринять усилия (по улучшению межкорейских отношений) шаг за шагом в спокойной манере. Мы ожидаем, что КНДР ответит на наше предложение диалога как можно скорее», — заявил в пятницу представитель ведомства Ли Ю Чжин.

Комментарии
1
Максим Белов
Киму нужен внешний враг, иначе режиму его придет конец...
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