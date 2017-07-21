Земель под бесплатные участки на ДВ станет существенно больше

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Госдума единогласно утвердила в третьем окончательном чтении пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе минвостокразвития, закон будет передан в Совет Федерации в ближайшее время.

В результате принятия поправок количество земель под выдачу гражданам будет значительно увеличено.

Госдума одобрила расширение территории предоставления «дальневосточного гектара» за счет сокращения так называемых зон «нельзя». Это касается охотугодий, земель лесного фонда и участков над недрами.

«Расширение территорий — главное решение принятого закона. Более 75% земель были закрыты от предоставления “дальневосточных гектаров”. В отдельных регионах эти зоны достигают 88%. Большую часть этих территорий занимают охотугодья. Сейчас этот вопрос решен совместно со всеми заинтересованными сторонами. Уверен, что новые возможности получить “дальневосточный гектар” на открытых территориях привлекут больше новых жителей на Дальний Восток», — заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Всего пакет поправок, предложенный минвостокразвития России, включает в себя пять основных поправок, подробно о которых ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывало ранее.

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Первое изменение предполагает возможность корректировки границ предоставляемого «гектара».

Вторая поправка связана с корректировками границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка или получить другой «дальневосточный гектар».

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах «нельзя».

Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Пятая поправка связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.