Коммунисты штурмуют Думу Иркутска: кандидат от КПРФ первым выдвинулся на довыборы
Безработный выпускник нархоза хочет стать депутатом гордумы.
Безработный выпускник нархоза хочет стать депутатом гордумы.
Первый кандидат выдвинулся на довыборы депутата Думы Иркутска по округу № 16. Член КПРФ Иван Донской намерен принять участие в локальной кампании. В информации о себе коммунист указал, что родился 25 сентября 1983 года, окончил «Байкальский государственный университет экономики и права» в 2015 году. Живет в Иркутске, временно не работает. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Необходимость в дополнительных выборах по одномандатному округу № 16 возникла в связи с избранием депутата Владимира Новожилова Заксобрание Иркутской области», — отметили в
Напомним, уже известно, что «Единая Россия» выдвинет на довыборы в Думу Иркутска Валерию Кошечкину.