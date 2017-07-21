Сколько судей было осуждено в Казахстане, рассказали в Генпрокуратуре

Источник: Tengrinews

«По вашему запросу сообщаем, что в период с 2015 по 6 месяцев 2017 года было осуждено четверо судей Республики Казахстан, из которых трое в 2015 году (все 3 по коррупционным преступлениям; 2 — мошенничество; 1 — получение взятки) и один в 2016 году за получение взятки. За 6 месяцев 2017 года осужденных судей нет.

К сожалению, фамилии осужденных судей, их сроки отбывания наказания и места предыдущей работы попадают под сведения, которые являются персональными данными и не могут быть разглашены", — сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

Напомним, что в середине июля 2017 года в Алматы прошли предварительные слушания по делу об обвинении бывшего судьи Алатауского районного суда Умирзака Серимова в вынесении заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Умирзак Серимов в 2009 году узаконил брак между умершим алматинцем и его гражданской супругой. Благодаря этому решению женщина оформила наследство на дом и продала его многодетной матери Светлане Турганбаевой.

Однако брат умершего добился отмены решения. Когда выселяли Турганбаеву из купленного ею дома, она совершила акт самосожжения и скончалась в больнице. 15 мая 2015 года экс-судья Алматинского городского суда Кульпаш Утемисова добилась смягчения наказания. Суд изменил ей лишение свободы на ограничение. Ее осудили в мае 2014 года к 4,5 годам заключения за вынесение заведомо неправосудного акта, повлекшего тяжкие последствия. Кульпаш Утемисова в зале суда.

Она, рассматривая дело российского бизнесмена Александра Сутягинского в апелляционной коллегии, смягчила ему приговор, заменив 12 лет лишения свободы на условный срок. Бизнесмен был осужден за организацию заказного убийства своего партнера Михаила Гаркушкина, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. После апелляции Александр Сутягинский сбежал. Вынесенный судьей Утемисовой приговор отменили в кассации. Тогда же в адрес судьи было вынесено частное постановление, в котором говорится, что обвиняемая совершила «грубое, умышленное нарушение законности при осуществлении правосудия, выразившееся в неправильной оценке собранных доказательств и неправильном применении нормы уголовного закона».

В 2015 году апелляционная коллегия по уголовным делам западно-казахстанского областного суда смягчила наказание экс-председателю суда № 2 Зеленовского района ЗКО Бахытжану Сатыбалдиеву и уменьшила срок лишения свободы с 6 лет до 1 года и 6 месяцев с конфискацией имущества. Он обвинялся в получении взятки. Бахытжан Сатыбалдиев в феврале 2014 года был задержан с поличным в рабочем кабинете за взятку в 200 тысяч тенге (чуть больше 1000 долларов). На вымогательство судьи пожаловался в финпол один из местных предпринимателей.

В мае 2014 года бывший судья Талдыкорганского городского суда Аслан Нурбосынов был признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РК: 24 части 4 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 311 части 4 «Получение взятки», 177 части 3 «Мошенничество», 28, части 4 «Подстрекательство», 312 части 4 «Дача взятки» и осужден к 9 годам лишения свободы. Он обвинялся в том, что в мае 2013 года, будучи судьей Талдыкорганского городского суда, получил взятку в размере 3 миллионов тенге от гражданки за вынесение положительного судебного решения по гражданскому делу в ее пользу.

2 сентября Нурбосынов был освобожден от должности судьи в связи с переходом на другую работу. 19 сентября Нурбосынов был задержан, а 21 сентября с санкции суда арестован. В мае 2014 года бывший судья Аральского района Кызылординской области Есимхан Жамбылбаев приговорен к семи годам лишения свободы за взятку в 100 тысяч тенге. По словам сотрудников финансовой полиции, судья получил деньги за положительное решение по гражданскому делу. В 2014 году бывших председателя Костанайского городского суда Самалбека Мухтарова осудили на 7 лет лишения свободы и судью Серика Кашкинбаева осудили к 5 годам заключения за получение взятки за положительное решение по гражданским делам. В середине апреля 2013 года сенат Казахстана по представлению Президента РК освободил от должности шесть судей Верховного суда РК: Марзию Балтабай, Марклена Камназарова, Бахытжана Жакупова, Максута Абилкаира, Ташенову и Джакишева за выявленные финансовой полицией коррупционные преступления. В отношении Ташеновой и Джакишева были возбуждены уголовные дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения и дачи взятки, вынесения заведомо неправосудного судебного акта. 1 июня 2013 года Джакишев за дачу взятки в особо крупном размере был осужден на 12 лет заключения с конфискацией имущества, а Ташенова за получение взятки в особо крупном размере получила 10 лет колонии с конфискацией имущества.

В начале декабря апелляционная коллегия суда по уголовным делам Карагандинской области отменила приговор в отношении экс-судей Верховного суда Ташеновой и Джакишева, вынесенный судом Акмолинской области, и отправила дело на доследование. 31 января кассационная коллегия суда Карагандинской области отменила решение апелляционной инстанции и оставила в силе обвинительный приговор.

В феврале 2010 года апелляционная коллегия Южно-Казахстанского областного суда оставила приговор в силе экс-судье Мактааральского районного суда № 2 Сералы Абдрахманову. Он был осужден к 9 годам лишения свободы за получение взятки. Абдрахманов был задержан 29 января 2009 года сотрудниками Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ЮКО в здании суда после вынесения приговора. Ему была передана взятка в размере 180 тысяч тенге (примерно 1,2 тысячи долларов) от гражданки Раушан Ерекеевой.

Бывший бухгалтер сельского акимата обвинялась в хищении 154 тысяч тенге (около тысячи долларов). Всего Абдрахманов требовал от Ерекеевой пять тысяч долларов за смягчение приговора. Деньги судье передала сестра обвиняемой. В октябре 2011 года районный судья Алматинской области Нурлан Козыбаев приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки.

В июле 2010 года в Талгарский районный суд обратился гражданин Менисов. Он просил отменить договор купли-продажи земельного участка, проданного, по его мнению, незаконно. Рассматривавший дело судья Козыбаев потребовал у Менисова 20 тысяч долларов за положительный исход дела. Получить деньги от истца он поручил работнику местного отдела земельных отношений Кайрату Даулетову. После получения взятки Даулетов направился в обменный пункт. Он решил обменять доллары на тенге, желая избавиться от вещественных доказательств. Финансовые полицейские задержали его на пороге обменного пункта.