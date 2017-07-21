Главу Омского района оштрафовали за волокиту
Мировой суд постановил оштрафовать главу Омского района Геннадия Долматова, который не выполнил законные требование прокурора, а именно — с опозданием ответил надзорному ведомству.
Мировой суд постановил оштрафовать главу Омского района Геннадия Долматова, который не выполнил законные требование прокурора, а именно — с опозданием ответил надзорному ведомству.
Ранее районная прокуратура выявила в работе районной администрации нарушения законодательства в части предоставления земельных участков и законодательства о собственности в части распоряжения муниципальным жильем.
В связи с этим прокуратура внесла представление главе Омского района, однако в установленный срок ответа не получила — ответ пришел только через два месяца. За это на Долматова завели уже административное дело и оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщила