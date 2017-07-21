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08:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Избирком Прикамья начал прием подписей в поддержку кандидатов в губенаторы

ПЕРМЬ, 21 июля, ФедералПресс. С сегодняшнего дня Избирательная комиссия Пермского края начала прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Прикамья, сообщает пресс-служба избиркома.

Для регистрации претенденты должны представить подписи в свою поддержку 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах. Это 234 подписи, максимальное возможное количество подписей — 245. Из них не менее 51 подписи (максимум — 53) должно принадлежать главам и депутатам муниципальных районов или городских округов. Собраны они должны быть не менее чем в 36 муниципалитетах края.

Все листы поддержки должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, каждая подпись должна быть нотариально заверена.

Сбор подписей может осуществляться до 26 июля 2017 года включительно. С документами для регистрации кандидат в губернаторы обязан предоставить документы на три кандидатуры в состав Совета Федерации РФ. Прием документов продлится до 18.00 26 июля 2017 года. На проверку подписей и принятие решения о регистрации кандидата краевому избиркому отводится законом 10 дней с момента сдачи документов.

Как сообщал ранее «ФедералПресс» на выборы губернатора Пермского края заявились следующие кандидаты: Ирина Филатова (КПРФ), врио губернатора края Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Константин Окунев («Города России»), Олег Хараськин («Великое Отечество»), Владимир Аликин («Справедливая Россия»). Выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября.

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