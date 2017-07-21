Избирком Прикамья начал прием подписей в поддержку кандидатов в губенаторы

Для регистрации претенденты должны представить подписи в свою поддержку 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах. Это 234 подписи, максимальное возможное количество подписей — 245. Из них не менее 51 подписи (максимум — 53) должно принадлежать главам и депутатам муниципальных районов или городских округов. Собраны они должны быть не менее чем в 36 муниципалитетах края.